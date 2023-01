Weimarer Forscher nehmen Social-Media-Feeds unter die Lupe

Weimar. Ein neues Forschungsprojekt soll aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, wer und was bestimmt, was wir in sozialen Medien zu sehen bekommen.

Social-Media-Feeds wirken meist wie zufällig zusammengestellt. Doch im Hintergrund folgen die Bilderfeeds, also die visuellen Verläufe, ganz bestimmten Kriterien und werden auf die Nutzerinnen und Nutzer genau zugeschnitten.

Welche Faktoren beeinflussen diese Zusammenstellung? Dieser Frage gehen Forschende ab diesem Mittwoch innerhalb des von der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten interdisziplinären Forschungsprojekts „Curating the Feed“ nach und wollen die Faktoren aufdecken und analysieren.

Kulturwissenschaft und Informatik

Wie die Bauhaus-Universität in Weimar mitteilt, seien Federführend im Projekt Christoph Bareither, Professor für Empirische Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale Anthropologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Sabine Wirth, Professorin für Digitale Kulturen an der Bauhaus-Universität Weimar, und Benno Stein, Professor für Intelligente Informationssysteme, ebenfalls in Weimar.

Das interdisziplinäre Forscher-Team möchte in den kommenden drei Jahren mithilfe ihrer unterschiedlichen Zugänge und Perspektiven ein mehrdimensionales Forschungsdesign umsetzen: „Wir möchten verstehen, wie diese digitalen Verläufe gestaltet sind beziehungsweise wie sie zustande kommen. Welchen Einfluss haben Algorithmen sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernverfahren dabei? Und wie genau prägen sie die alltäglichen Lebenswelten zahlreicher Social-Media-Userinnen und -User?“, erläutert Sabine Wirth.

Junge User im Fokus

Christoph Bareither erklärt den empirisch-kulturwissenschaftlichen Teil des Projekts: „Die Digitale Anthropologie setzt auf digitale Ethnografie, also teilnehmende Beobachtungen, Interviews und Medientagebücher. So sollen die Mensch-Technik-Beziehungen rund um diese Feeds erforscht werden. Dabei stehen junge User im Fokus, da sie die Expertinnen und Experten für das Kuratieren von Feeds sind.“

„Der medienwissenschaftliche Arbeitsbereich“, so Sabine Wirth weiter, „fragt im Rahmen von historischen und medientheoretischen Kontexten danach, welche Rolle Interfaces und Designstrategien für die Formatierung von curatorial assemblages haben.“

Ergänzend zu diesen beiden Fachperspektiven kommt als dritter Arbeitsbereich die Medieninformatik hinzu: Benno Stein bringt die Expertise aus dem sogenannten Natural Language Processing mit und beleuchtet so, wie Algorithmen die Feeds kuratieren.