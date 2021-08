Weimarer Frauenchor Lyra gibt Konzert

Weimar. Erstmals seit dem Lockdown und der Wiederaufnahme der Chorarbeit tritt der Frauenchor Lyra jetzt beim Kultursommer in Weimar-Nord auf.

Der internationale Frauenchor „Lyra“ aus Weimar tritt am Freitag, 6. August, ab 19 Uhr an der Freilichtbühne auf dem Spielberg in Weimar-Nord auf. Die Besucher erwartet ein bunter Blumenstrauß internationaler Volksweisen in elf Sprachen. Gegründet hat sich der Chor 2011 als deutsch-russischer Frauenchor. Inzwischen wurde das Repertoire um viele Volkslieder anderer Nationen und Sprachen erweitert. Sein nach dem Lockdown einstudiertes neues Programm präsentiert der Chor am Samstag, 7. August, auch auf der Bundesgartenschau in Erfurt.