Weimarer Frauengruppe lädt zum Ausflug ein

Weimar. Eine neu gegründete Freizeitgruppe für Frauen mit und ohne Behinderung erkundet am Dienstagnachmittag, 12. Oktober, die Natur im Ilmpark.

Ihren ersten Ausflug in diesem Monat organisiert die unlängst neu gegründete „Freizeitgruppe für Frauen mit und ohne Behinderung“ am Dienstag, 12. Oktober. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Grünen Labor im Park an der Ilm, von dort aus geht es zu einem Natur-Spaziergang. Interessierte sind herzlich willkommen. Die Gruppe trifft sich ansonsten auch bei Kaffee und Kuchen zum Schwatzen, Erfahrungen austauschen und Spaß haben in einem Raum des Weimarer Frauenzentrums (Schopenhauerstraße 21), welches die Gruppe organisatorisch unterstützt.