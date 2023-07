Weimarer Fußgängerbrücke wird voll gesperrt

Weimar. Zwei Vollsperrungen beeinträchtigen ab dieser Woche den Fuß- und Autoverkehr in Weimar.

Die Fußgängerbrücke zwischen Martersteigstraße und Paul-Schneider-Straße wird bereits ab Montag voll gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Grund dafür seien Brückenreparaturen. Planmäßig sollen die Arbeiten in knapp zwei Wochen beendet werden. Konkret werde die Vollsperrung am Freitag, 11. August, wieder aufgehoben, heißt es. Der Zugang zum kleinen Spielplatz an der Paul-Schneider-Straße, der erst im vergangenen Jahr neu gestaltet wurde, sei auch während der Baumaßnahme aus Richtung Paul-Schneider-Straße kommend möglich. Zudem werde die Gerberstraße wegen einer Veranstaltung am Samstag, 5. August, von 10 bis 24 Uhr gesperrt. Betroffen ist der Bereich ab Kegelplatz bis Marstallstraße, so die Stadtverwaltung.