Die nächste Online-Veranstaltung des ACC führt wieder in „A Kids Headquarters“.

Weimar. Kathrin Schuchardt und Gäste sind die Gesprächspartner im nächsten Monday Night Stream bei ACC.

Im nächsten Monday Night Stream der ACC-Galerie am Montag, 31. Mai, 20 Uhr, gibt es eine weitere Folge von „A Kids Headquarters“. Erneut erfragt Kathrin Schuchardt in politisch kontroversen Zeiten ein Stimmungsbild unserer Gesellschaft aus Sicht von Jugendlichen. Zu erleben ist das im Livestream via www.acc-weimar.de.