Weimarer Gesellschaft auf den Spuren von Maria Pawlowna

Weimar. Weimarer Gesellschaft reist am Montag mit Postkutschen nach Leipzig. Ziel soll am Donnerstag erreicht werden.

Das Abenteuer kann beginnen: Am Montag machen sich Mitglieder der Maria-Pawlowna-Gesellschaft auf die letzte Etappe der Reiseroute auf, auf der die russische Großfürstin und Erbprinz Carl-Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach nach ihrer Vermählung im Jahr 1804 von St. Petersburg nach Weimar gelangt sind. Und die Mitglieder lassen sich in Gefährten chauffieren, deren Vorbilder historische sächsische Postkutschen sind.

Das Ziel ist, die Wegstrecke, für die das Paar seinerzeit 34 Tage gebraucht haben soll, einmal in zig kleineren Etappen nach und nach bis St. Petersburg zu absolvieren.

Die Gesellschaft will entlang der Straßen eine „Erlebnisroute Maria Pawlowna“ kreieren, für die bereits in Süßenborn eine Hinweistafel aufgestellt worden ist. Weitere werden bei der Premierenfahrt folgen.

Die illustre Runde um die Vorsitzende Irina Tschistowskaja setzt sich am Montag, 5. Juni, vor dem Schloss in Bewegung. Wer das miterleben möchte, sollte sich bis 8 Uhr einfinden. Nach der Verabschiedung durch Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) gegen 8.30 Uhr ist der erste Stopp eine halbe Stunde später in Süßenborn geplant. Wie auch an den anderen Haltepunkten, die durchweg gut historisch verbürgt sind, gibt es vor Ort Gespräche, in Süßenborn mit Ortsteilbürgermeister Dirk Christiani (CDU). Auf der Weiterfahrt nach Auerstedt – dafür sind insgesamt fünf Stunden vorgesehen – legt die Reisegruppe in Apolda eine einstündige Pause ein.

Am Tagesziel soll gegen 17 Uhr mit Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) auch in Auerstedt eine Hinweistafel feierlich eingeweiht werden. Über Naumburg und Weißenfels will die Gruppe Donnerstag um 17 Uhr das Stadtzentrum von Leipzig erreichen.