Weimarer Goethe-Gymnasium erneut von Corona-Fall betroffen

In Weimar lag auch am Freitag die Zahl der Corona-Genesenen über der der bekannt gewordenen Neu-Infektionen. Dem Gesundheitsamt wurden (Stand 16.30 Uhr) acht weitere per Test bestätigte Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gemeldet. Gleichzeitig geht die Stadt bei zwölf Menschen davon aus, dass sie als genesen eingestuft werden können. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die neuen Ansteckungen gehen nach wie vor überwiegend auf Familienkontakte beziehungsweise andere positive Kontaktpersonen zurück. Auch das Goethe-Gymnasium, das nach den Herbstferien erst gerade wieder in die grüne Phase zurückgekehrt war, sei erneut betroffen. Das Gesundheitsamt habe umgehend Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen wollen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Kontaktpersonen würden informiert. Unter den acht neuen Infizierten sei zudem ein Rückkehrer aus einem innerdeutschen Risiko-Gebiet. In Weimar waren damit am Freitag 126 (-3) aktiv Kranke bekannt. Sieben (+3) von ihnen müssen stationär in einer Klinik behandelt werden. 545 (-20) Weimarer befinden sich in Quarantäne. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der die Ansteckungsrate vergleichbar macht, sank von 129,05 auf 116,76 (hier war in der Ausgabe vom Freitag fälschlicherweise der Wert 145,9 angegeben, der allerdings vom Mittwoch stammte). Im Kreis Weimarer Land standen am Freitag (Stand 12 Uhr) 14 Neu-Infektionen drei weiteren Menschen gegenüber, die genesen sind. Damit gelten 145 (+11) Menschen im Kreis als aktiv krank. Die Zahl der Betroffenen, die stationär behandelt werden müssen, blieb mit vier konstant. 422 (+3) Kontaktpersonen sowie 25 (+6) Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich nach Angaben des Landratsamtes in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 113,4 auf 102,4.