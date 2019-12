Vicky Leandros bezog mit den „Ameisenkindern“ die Kulturstadt ganz direkt in ihr Weihnachtskonzert am Samstagabend ein.

Weimarer Goethegymnasiastinnen auf der großen Bühne

„Klar war auch viel Aufregung dabei, aber in der Hauptsache hat es allen viel Spaß gemacht.“ So fasste Angela Ehspanner, die Leiterin des Weimarer Goethegymnasiums, ihre Eindrücke vom Samstagabend zusammen. Da hatte sie es sich natürlich nicht nehmen lassen, den Schulchor „Ameisenkinder“ zu Proben und Auftritt in der Weimarhalle zu begleiten. Die knapp 30 Mädchen standen mit einer Legende des deutschen Schlagers und des internationalen Chansons auf der Bühne: Vicky Leandros gab in der Kulturstadt ein Weihnachtskonzert.

Die Gymnasiastinnen waren perfekt vorbereitet – ihr eigenes Adventskonzert in der Schul-Aula lag erst eine Woche zurück. Eine rund zehnminütige gemeinsame Sound-Probe mit dem griechisch-deutschen Star am späten Nachmittag genügte für beide Seiten. Der Einsatz der vier Chorleiter gab den Mädchen Sicherheit: Musiklehrer Christian Helm sowie die Referendare Johanna Troesch, Jonas Leopold und Tobias Pfänder. Für Letzteren war es der vorerst letzte große Auftritt mit den „Ameisenkindern“: Er geht im Februar nach Ende seines Referendariats zurück in seine Heimat Rothenburg ob der Tauber. Nachdem die Aula wie immer zu klein für das riesige Interesse allein von Mitschülern und Familien war, nutzten viele Eltern und Großeltern die Chance, die Mädchen noch einmal ohne Gedränge zu erleben. Die „Ameisenkinder“ eröffneten das Programm mit fünf Liedern aus ihrem eigenen Programm, dann übernahm zunächst Vicky Leandros die Bühne. Begleitet von drei bemerkenswerten Musikern sang sie weihnachtlich-besinnliche Stücke und auch einige ihrer bekannten Hits. Dazu plauderte die in Schleswig-Holstein lebende 67-Jährige aus ihrem Leben, erwähnte ihren inzwischen 96-jährigen Vater oder eine von ihr musikalisch begleitete Aktion, bei der Prominente wie Otto Waalkes oder Udo Lindenberg Weihnachtsbäume schmücken und für einen guten Zweck versteigern lassen. Schließlich holte sie die „Ameisenkinder“ noch einmal auf die Bühne, und es folgten drei gemeinsame Lieder mit Bandbegleitung.