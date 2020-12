Weimarer Grundschule sucht Plätzchen-Käufer

Weimar. Der Pestalozzi-Förderverein musste am Samstag den Weihnachtsgebäck-Verkauf in der Weimarer Vereinshütte absagen.

Der Förderverein der Weimarer Pestalozzi-Grundschule sucht händeringend nach Abnehmern seiner selbst gebackenen Plätzchen. Die Eltern der Grundschulkinder hatten in den vergangenen zwei Wochen allerhand Plätzchen vorbereitet und in Tütchen verpackt. Am Samstag, 12. Dezember, sollten sie in der Vereinshütte der Stadt verkauft werden, um mit dem Erlös das Vereinskonto aufzubessern.

Bereits am Donnerstag hatte die Förderer die Hiobsbotschaft ereilt, dass es einen Coronafall in der Schule gibt. Die Kinder, die beim Plätzchenverkauf in der Innenstadt das musikalische Rahmenprogramm darbieten wollten, waren auf einmal alle in Quarantäne. „Aufgeben war für uns keine Option. Denn wer an einem Samstag die Vereinshütte ergattert, der gibt sie so schnell nicht auf“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins, Mauela Gorke.

Am Freitagmorgen kam für das Vorhaben jedoch das endgültige Aus, da nun auch ein Teil der Helferinnen und Helfer in Quarantäne geschickt wurde. Nun sitzt der Verein auf drei großen Wannen voll mit Plätzchentüten. Damit die Arbeit nicht für die Katz’ ist und das Gebäck womöglich doch noch einen kleinen Obolus für die Arbeit an der Schule einbringt, hoffen die Weihnachtsbäcker nun auf Interesse abseits des Vereinshütten-Samstages. Der Verein denkt insbesondere an hiesige Firmen, die vielleicht noch ein kleines Weihnachtspräsent für Mitarbeiter und Geschäftspartner suchen und dabei mit Plätzchentüten goldrichtig lägen.

Wer gegen eine kleine Spende ein paar Tüten abnehmen möchte, kann sich kurzfristig per E-Mail an den Schulförderverein unter foerderverein-gs-pestalozzi@gmx.de wenden. „Gern bringen wir die Plätzchen auch persönlich vorbei“, so Manuela Gorke.