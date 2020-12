Weimarer Hochschule sagt Live-Streaming ab

Wegen des bundesweiten Lockdowns ab Mittwoch, 16. Dezember, streicht die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar ihren geplanten Livestream von zwei Prüfungskonzerten. Das für Donnerstag, 17. Dezember, um 16 sowie um 20 Uhr angekündigte Streaming des „Solistenmarathons“ auf der Website der Musikhochschule findet nicht statt, da das Hochschulorchester die Proben- und Prüfungsphase vorzeitig beendet, teilte die Hochschule am Montag mit.

Wer an Beethovens 250. Tauftag am 17. Dezember dennoch Musik des Jubilars hören möchte, habe dazu auf YouTube Möglichkeit. Dort die Beethoven-Playlist „Tatatata //The BTHVN playlist“ angelegt worden, in der einige der besten Beethoven-Aufführungen an der Musikhochschule zu erleben sind.

www.youtube.com/hfmfranzlisztweimar