Weimarer Hotelbett geht weiter auf Tour

Ein Hotelbett ist derzeit der umtriebigste Weimar-Botschafter: das Reisebett aus dem Hotel Amalienhof. Nur kurz kehrte es von der letzten Station in Leipzig nach Weimar zurück. Schon am Sonnabend wurde es erneut auf Reisen geschickt. Vor dem Hauptbahnhof übernahm Axel Möller, der Geschäftsführer des Verbandes christlicher Hotels Deutschland (VCH), das Hotelbett, um die Idee bundesweit fortzuführen.

Ursprünglich als Geste an die Gäste vor der eigenen Tür gedacht, hatte es der Weimarer Amalienhof schließlich auf Reisen geschickt. Vom Dichterdenkmal auf dem Weimarer Theaterplatz ging es nach Berlin vor das Brandenburger Tor, nach Dresden vor die Frauenkirche und nach Leipzig vor das alte Rathaus. „Wenn die Gäste nicht zu uns kommen können, dann fahren wir eben zu ihnen, um zu zeigen, dass wir weiterhin auf sie warten“, hatte Hotelchefin Claudia Wießner die Grundidee umschrieben.

Überall sorgte die Installation bisher für Aufsehen. Das blieb dem Verband christlicher Hotels nicht verborgen, dem der Weimarer Amalienhof und sein Schwesterhotel Charlottenhof in Berlin angehören. Der Verband hat nun die Aktion übernommen und will sie im ganzen Bundesgebiet fortführen.

Die nächsten Stationen sollen zunächst im Norden liegen. Usedom ist fest eingeplant, wo das Bett an einer Seebrücke Station machen soll. In die Hansestadt Hamburg wird das Bett aus Weimar mit Möller ebenfalls reisen. Insgesamt hat der Verband 46 Standorte in Deutschland, bis hinunter zum Bodensee.

Axel Möller will auch nicht ausschließen, dass die Aktion eine internationale wird. Denn VCH-Hotels gebe es auch in Basel (Schweiz), zwei in England und weitere beispielsweise in Rom, in den Vogesen in Frankreich und in Palästina bei Betlehem.

Neben der Werbung für die christlichen Hotels und ihren Verband hat das Reisebett stets auch einen Effekt für den Ursprung der Idee: Es kommt aus Weimar – aus dem Amalienhof.