Weimarer Innenstadtgeschäfte starten Lieferdienst

In der Kulturstadt hat am Donnerstag der Weihnachtsmann-Lieferdienst des Innenstadt-Vereins seine Arbeit aufgenommen. Die geschlossenen Geschäfte können täglich bis 17 Uhr bereits bezahlte Bestellungen über das Portal des Vereins zur Auslieferung anmelden, die dann am nächsten Tag erfolgt. Dafür stellte Vorstandsfrau Susanne Schmidt (Schmuck & Design) ihren Kleinbus zur Verfügung. Mit Joachim Baumann sitzt ein Ruheständler aus Legefeld am Steuer und Weimars Weihnachtsmann Gunter Grobe als zeitgemäßer Auslieferer mit im Fahrzeug. Die ersten Waren erreichten am Donnerstag die Kunden.