Weimarer Institut für Alte Musik auf großer Fahrt

Weimar. Für die Studierenden und Lehrenden der Hochschule für Musik Franz Liszt geht es auf einwöchige Exkursion nach Italien.

Unter dem Motto „Italia mia“ unternimmt das Institut für Alte Musik der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar eine einwöchige Exkursion nach Italien. Die Studierenden und Lehrenden laden von diesem Samstag bis Samstag, 4. März, in Venedig zu insgesamt fünf Konzerten ein. Darüber informiert die Musikhochschule.

Im Mittelpunkt der historisch informierten Darbietungen steht die venezianische Musik aus der Zeit Tizians, eines Meisters der venezianischen Malerei des 16. Jahrhunderts. Venedig war damals bereits eines der größten Musikzentren Europas. Die akustische Zeitreise entführt das Publikum in die Zeit von Tizian, Bellini, Tintoretto und Veronese. Es erklingen selten gehörte, originale Klänge aus einer auch in der Musik großen Epoche Venedigs, deren verführerische Klangsinnlichkeit und elegante Virtuosität zum Vorbild in Europa wurde.

In authentischen Räumen tritt unter anderem das Blockflöten-Consort der Weimarer Musikhochschule auf, dessen Mitglieder auf Kopien von venezianischen Instrumenten von der Sopran-Blockflöte bis zum Sub-Bass spielen. Hinzu kommen Darbietungen auf barocken Streichinstrumenten und dem Cembalo, ergänzt um Gesang.

„Wir lieben Venedig und seine Musik und wollen das Publikum mit originalen venezianischen Klängen direkt vor Ort berühren“, erklärt Blockflöten-Professorin Myriam Eichberger die Motivation für die kleine Tournee in der vorlesungsfreien Zeit. „Die opulente Klangsinnlichkeit der Renaissance, die wegweisende ‚Neue Musik‘ des Barock und Vivaldis brillante Delikatesse sind in diesem Programm vereint.“

Die Konzertreise findet in Kooperation mit dem „Deutschen Studienzentrum in Venedig“ statt.