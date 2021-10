Weimarer ist einziger Thüringer bei Musikwettbewerb

Trompetenlehrer Anatoli Michaelis mit seinem Schüler Anton Hoppe in Bad Säckingen.

Weimar. Wertvolle Wettbewerbserfahrungen konnte der 15-jährige Anton Hoppe beim Trompetenwettbewerb in Bad Säckingen sammeln.

Als einziger Thüringer beim 3. Internationalen Trompetenwettbewerb in Bad Säckingen absolvierte Anton Hoppe (15), Schüler aus der Klasse des in Weimar ansässigen Trompetenlehrers Anatoli Michaelis, das Wertungsvorspiel mit einer sehr guten Leistung. Am Klavier unterstützt wurde er von Maria Horenko.

Wie sein Musiklehrer unterstreicht, seien alle Beteiligten stolz, dass der in Kapellendorf wohnende Anton bei diesem Wettbewerb, der auf hohem Niveau ausgetragen wird, die Musik-und Kunstschule Jena würdig vertreten hat. Anton hat seit rund acht Jahren Trompeten- und Ensembleunterricht bei Anatoli Michaelis.