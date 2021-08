Weimarer Jubiläumskongress zum Thema Rohrbau

Das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) Weimar mit Sitz in Tröbsdorf.

Tröbsdorf. Das Institut für Angewandte Bauforschung Weimar richtet im Januar die 25. Veranstaltung aus.

Der Rohrbau-Kongress in Weimar spezialisiert sich bei seiner Jubiläumsausgabe am 12. und 13. Januar 2022 auf die Themen Armaturen und Druckstöße, Baurecht sowie die Interaktion zwischen Klima und Leitungen. Zum 25. Mal wird das Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH (IAB) – mit Sitz in Tröbsdorf zum zweitägigen Mittelpunkt für Spezialisten der Tief- und Rohrleitungsbaubranche aus ganz Deutschland.

Geplant seien 13 Fachvorträge, eine begleitende Fachausstellung sowie eine Führung durch die Versuchshallen des Instituts. Eine Abendveranstaltung mit gemeinsamem Erfahrungsaustausch werde das Veranstaltungsprogramm abrundenl letztlich . Erwartet werden dazu laut IAB rund 120 Experten und Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft.