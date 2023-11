Weimarer Jury kürt Wunderkinder am Klavier

Weimar. In der Weimarhalle wurden die Preisträger des Franz-Liszt-Wettbewerbs „Young Pianists“ gekürt. Das sind die herausragenden Nachwuchstalente:

Seit 25. Oktober fand an der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt der Wettbewerb „Young Pianists“ statt. Insgesamt 37 Musiker aus mehr als 20 Ländern weltweit waren für die drei Wertungsrunden nach Weimar gereist. Am Sonntag vergab die international besetzte Jury in der Weimarhalle acht Hauptpreise und eine Reihe von Sonderpreisen beim Preisträgerkonzert.

Den 1. Preis in der jüngeren Kategorie I (bis 13 Jahre) gewann die 2010 in Deutschland geborene Linda Yuan, die außerdem mit zwei Sonderpreisen ausgezeichnet wurde. Der 2. Preis wurde doppelt vergeben: Ihn erspielten sich der Ire Pei Lin Oisin Pu (2010 geboren) und der 12-jährige Thailänder Puri Puengpipattrakul. Der 3. Preis ging an den 2010 in China geborenen Ziyu Shao, der sich zusätzlich über den Preis der Junior-Jury in seiner Alterskategorie freuen durfte.

In der älteren Kategorie II (14-17 Jahre) gewann Anna Avramidou, 2008 geboren auf Zypern, den „Grand Prix“ des Wettbewerbs sowie auch den 1. Preis. Die junge Pianistin wurde außerdem mit dem Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werkes von Franz Liszt, dem Sonderpreis für die beste Interpretation einer klassischen Sonate sowie dem Preis der Junior-Jury ausgezeichnet. Der 2. Preis ging an den 17-jährigen Indonesier Collins Tanujaya und den 3. Preis erspielte sich die 2006 in Ungarn geborene Ildikó Rozsonits, die zudem den Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werkes gewann. Die Preise im Gesamtwert von mehr als 22.000 Euro wurden vorwiegend von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen sowie von der Neuen Liszt Stiftung gestiftet.