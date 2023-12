Weimarer Kammerchor geht auf Weihnachtstournee

Weimar Studentisches Ensemble singt erst in Weimar und reist danach in den Harz und nach Nordhessen. Zu hören sind auch seltene Instrumente.

In der Herz-Jesu-Kirche startet der Kammerchor der Hochschule für Musik Franz Liszt am Mittwoch, 14. Dezember, seine Weihnachtstournee. Ab 19.30 Uhr wird dort die 1933 komponierte „Weihnachtsgeschichte op. 10“ für Vorsänger und gemischten Chor von Hugo Distler zur Aufführung gebracht. Musikalisch leitet Jürgen Puschbeck. Der Eintritt ist frei.

Im weiteren Programm singen die rund 45 Mitglieder des studentischen Ensembles Bearbeitungen deutscher und internationaler Weihnachtsweisen. Unter anderem werden „Schlag, mein Kindelein“ von Max Reger und „Jul, jul, stralande jul“ von Gustaf Nordqvist zu hören sein. Außerdem erklingen „Fum, Fum, Fum“ (Katalonien), „Hator, Hator“ (Baskenland), „I saw three ships“ (England) und viele weitere Lieder. Den Chor leiten dabei jeweils andere Studierende der Weimarer Musikhochschule.

Solistin spielt auf einer Glasharfe

Solistin und Solist sind Johanna Koerrenz am Verrophon, einer Glasharfe, und der Tenor Felix Stöppler als Evangelist. Johanna Koerrenz spielt als instrumentales Intermezzo das Adagio in C für Glasharmonika KV 356 (617a) von Wolfgang Amadeus Mozart und die „Petite Impression“ von Fred Schnaubelt.

Danach geht es für den Kammerchor auf eine kleine Tournee. So singt er am 16. Dezember um 15 Uhr in der Kirche Heilige Familie in Braunlage, um 19 Uhr gefolgt von einem weiteren Konzert in der Kirche St. Benno in Bad Lauterberg. Am 17. Dezember ist der Chor zunächst um 14 Uhr in der Liebfrauenkirche in Frankenberg zu Gast. Den Abschluss am selben Tag bildet um 19 Uhr ein Adventskonzert in der Erlöserkirche in Kassel.