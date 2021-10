Weimarer Kinderbuch „Spatz Henry“ landet erfolgreich am Main

Weimar. Verleger Steffen Knabe stellt Neuerscheinungen auf Frankfurter Buchmesse vor.

Sehr gut besuchte Publikumstage erlebte der Weimarer Verleger Steffen Knabe auf der Frankfurter Buchmesse. Er konnte in der Mainmetropole mit Iris Gottschlich und Christine Schmidt-Schaller auch zwei seiner Autorinnen zu Lesungen begrüßen. Aus der Feder der Schauspielerin und Regisseurin Christine Schmidt-Schaller stammt die wichtigste Knabe-Neuerscheinung in diesem Bücherherbst: Mit „Spatz Henry. Eine Weihnachtsgeschichte“ legt sie ihr erstes Kinderbuch vor. Die liebevoll gestalteten Illustrationen, in Öl gemalt, stammen vom Weimarer Künstler Wolf Bertram Becker.

Alle Exemplare, die Steffen Knabe von dem Buch mitgenommen hatte, reichte er an interessierte Buchhändler weiter. Bei ihnen beobachtete der Weimarer einen verhalteneren Besuch der Messe als in den Vorjahren. Die Leser selbst hätten am Wochenende aber für viel Andrang gesorgt.

Sie allerdings musste er auf die Webseite und den Handel verweisen – schließlich dient die Messe nach wie vor dem Präsentieren und nicht dem Verkauf.