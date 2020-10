Weimarer Kindergarten wegen Corona geschlossen - 90 Kinder in Quarantäne

Der JUL-Kindergarten Clara Zetkin am Weimarer Theodor-Hagen-Weg ist ab sofort und mindestens bis Mittwoch, 7. Oktober, auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen. Alle Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.