Weimarer Kinderuni startet in dieser Woche ins Sommersemester

Die erste Vorlesung des Sommersemesters an der Kinderuni Weimar findet am 29. März im Hörsaal A der Bauhaus-Uni an der Marienstraße statt.

Weimar. Spannende Frage am 29. März: Was passiert eigentlich nach unseren großen und kleinen Geschäften auf dem Klo mit dem Abwasser?

Zum Start ins Sommersemester der Kinderuni Weimar erwartet die Kinder am Mittwoch, dem 29. März, ab 16 Uhr im Hörsaal A der Bauhaus-Uni in der Marienstraße die Vorlesung „Wasser ab – von großen und kleinen Geschäften“. Senta Rosemarie Berner beschäftigt sich mit einem wichtigen, aber nicht oft besprochenen Thema: Was passiert mit unseren Hinterlassenschaften im Klo, und wer kümmert sich darum?

Die Umweltingenieurin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Biotechnologie in der Ressourcenwirtschaft an der Uni. Derzeit beschäftigt sie sich unter anderem mit einem Projekt zur Plastikmüllvermeidung in Bangladesch. „Kinderlachen ist Zukunftsmusik! Und ich hoffe, Kinder für das spannende Thema Abwasser- und Abfallwirtschaft begeistern zu können“, sagte Senta Rosemarie Berner auf die Frage, warum sie eine Kinderuni-Vorlesung hält.

Die kostenlosen Vorlesungen sind für Kinder ab acht Jahren gedacht, es gibt noch freie Plätze. Die Kinder, die sich für alle Vorlesungen anmelden und sie auch besuchen, erhalten einen Studienausweis und am Ende des Semesters eine Bachelor-Urkunde.

Anmeldung und Informationen unter: www.kinderuni-weimar.de