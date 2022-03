Weimarer Kino: Besuch bei „Klitschko“ hilft Kindern in der Ukraine

Weimar. Das CineStar in der Schützengasse beteiligt sich an bundesweiter Aktion von mehr als 300 Lichtspielhäusern.

Das Weimarer CineStar-Kino in der Schützengasse beteiligt sich am 20. März an einer großangelegten Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine. Bundesweit läuft dann in mehr als 300 Filmtheatern der Dokumentarfilm „Klitschko“. Sämtliche Erlöse werden gespendet, teilte das Weimarer Kino in einer Presseinformation mit. In der Schützengasse hat auch der Vorverkauf bereits begonnen.

Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. An der Kasse haben die Gäste zudem die Möglichkeit, diesen Betrag auch noch zu verdoppeln. Mit dem Erlös sollen Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffenen ukrainischen Kinder und Familien unterstützt werden.

Diese einzigartige Spendenaktion kam auf Initiative der Cineplex-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Majestic Filmverleih zustande. Neben dem CineStar Weimar werden allen führenden Kinoketten und zahlreiche unabhängige Häuser „Klitschko“ zeigen.

Der Film „Klitschko“ läuft in Weimar am 20. März ab 17 Uhr. Er erzählt die Geschichte der berühmtesten Boxbrüder der Welt: von ihrer Kindheit in der Ukraine über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland, bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports. Der Film war vor elf Jahren erstmalig in die Kinos gekommen.