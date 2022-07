Weimarer Klavier-Duo „FourTe“ zu Gast im Hotel Elephant

Weimar. Das Klavier-Duo „FourTe“ lässt im Hotel Elephant Claude Debussys „Petite Suite“ und Franz Liszts symphonische Dichtung Nr.6 „Mazeppa“ erklingen.

Mit dem Konzert „Two Passions, One Groove“ am Freitag, 22. Juli, um 20 Uhr klingt das Kulturprogramm im Hotel Elephant vor der Sommerpause aus. Das Klavier-Duo „FourTe“, bestehend aus Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi lässt dann mit sommerlicher Leichtigkeit Claude Debussys „Petite Suite“ und Franz Liszts symphonische Dichtung Nr.6 „Mazeppa“ erklingen. Zum Abschluss präsentiert das Duo den Karneval der Tiere in einem besonders überraschungsvollen Arrangement. Das Klavierduo „FourTe“ entstand 2014 in Weimar als ein deutsch-japanisches Projekt. Seit Ende 2020 sind Weinreich und Nakaishi Förderstipendiaten beim Deutschen Musikfonds und bei der Thüringer Kulturstiftung. Tickets sind im Hotel erhältlich oder unter: hotelelephantweimar.de/ticketshop.