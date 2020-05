Beate Weber-Kehr im großen Saal der Kleiderkammer. Sie leitet die städtische Einrichtung in der Nordstraße 11.

Weimar. Die Städtische Einrichtung an der Nordstraße entstand für Flüchtlinge, steht aber längst allen Interessierten offen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Kleiderkammer beendet Zwangspause

Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hat die städtische Kleiderkammer an der Nordstraße wieder geöffnet. Natürlich mit Auflagen: Im Aulabereich des ehemaligen Berufsschul-Komplexes haben nur zehn Menschen gleichzeitig Zutritt, obwohl die Fläche rund 1000 Quadratmeter beträgt, schätzt die Leiterin Beate Weber-Kehr ein. In Absprache mit der Stadt muss ein Mund-Nase-Schutz getragen und 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Dazu dienen aufgeklebte Striche und Pfeile auf dem Fußboden. Zudem würden die Einkaufstaschen, die vor Ort bereit liegen, regelmäßig desinfiziert.

Ein Großteil der Sachen, die dort alle interessierten Weimarer für einen minimalen symbolischen Preis erhalten, stammt noch immer aus den großen Sammelaktionen für Flüchtlinge im Jahr 2015. Und ständig kommen kleine Spenden hinzu. Dennoch hat sich viel verändert, seit Beate Weber-Kehr 2016 das erste Mal dort war: Seinerzeit stapelten sich Metallkästen, die einen Kubikmeter fassen, in drei Ebenen, später die ausgepackten Spenden gefühlt fast bis unter die Decke. Vor allem mithilfe von zwei Ein-Euro-Jobbern bekam Beate Weber-Kehr die Spendenflut in den Griff, sagt sie anerkennend über die Unterstützung, die die Kleiderkammer seit zwei Jahren jeweils acht Stunden in der Woche erhält.

Aus dem Nichts und möglichst ohne Geld musste die Ware präsentiert werden. Regale vom Studierendenwerk halfen dabei ebenso wie zum Beispiel selbst umgebaute Gestelle von Metall-Doppelstockbetten, die sich im Raum oder an der Wand bestens zum Aufhängen von Kleiderbügeln eignen. Neben der großen Aula wurden acht Räume so strukturiert, dass getrennt Spielzeug, Bettwaren, Sachen für Frauen, Kleinkinder, Kinder und Männer zu haben sind. Doch gerade für männliche Flüchtlinge ist das Angebot überschaubar. Sie sind oft kleiner und schlanker als gleichaltrige Mitteleuropäer, ist die Erfahrung von Beate Weber-Kehr. Daher wären auch ausrangierte Anzüge und andere Bekleidung von Jugendlichen willkommen, erklärt sie. Ihr ist wichtig, dass möglichst vieles einen Abnehmer findet. „Das sind alles Spenden, mit denen wir sorgsam umgehen wollen", betont die Leiterin der Kleiderkammer.

Geöffnet: Montags 14 bis 17 Uhr