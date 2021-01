Weimarer Klinik berät Angehörige digital

Weimar. Wiederum in digitaler Form bietet das Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum in dieser Woche Angehörigen von Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, Unterstützung an. Für Interessierte besteht die Möglichkeit, am Mittwoch, dem 20. Januar, ab 16 Uhr per Videokonferenz mit den Experten der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Kontakt zu treten. Die Einwahl ist laut Klinikum über die App „GoToMeeting“ auf dem Smartphone oder am PC über den Link https://global.gotomeeting.com/join/144258477 möglich (Zugangscode jeweils 144-258-477).

Die Veranstaltung steht unter dem Thema „Psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten“. Die Reihe werde am 17. Februar und am 17. März, jeweils 16 Uhr, fortgesetzt. red