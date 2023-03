Weimarer Klinik überholt Kanzler Scholz

Weimar. Junge Menschen, vorwiegend aus Indien und Vietnam, starten Ausbildung im Pflegebereich in Weimar.

Erst in der letzten Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekanntgegeben, mehr indische Fachkräfte nach Deutschland holen zu wollen. Was der Regierungschef auf einer Pressekonferenz mit Blick in die Zukunft verkündet hat, wurde bereits jetzt am Sophien- und Hufeland-Klinikum in die Tat umgesetzt. Denn, wie das Klinikum nun mitteilt, starten junge Menschen, vorwiegend aus Indien und Vietnam, sowie aus Tadschikistan, der Elfenbeinküste und Serbien, gemeinsam mit ihren Mitschülern aus der Region dieser Tage in die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.

Schülerinnen und Schüler erst vor wenigen Tagen in Weimar eingetroffen

„Aufgrund des demografischen Wandels setzen wir in unserer Ausbildungsoffensive im Wettbewerb um die geeignetsten Köpfe, geschicktesten Hände und empathischsten Herzen auch auf junge Menschen aus dem Ausland“, erklärt Geschäftsführer Tomas Kallenbach und fügt hinzu: „Die Sicherung des Eigenbedarfs an sehr gut qualifizierten Pflegekräften für unser Klinikum steht dabei an erster Stelle. Aus diesem Grund haben wir bereits vor drei Jahren einen zusätzlichen Ausbildungsgang an unserer Schule eröffnet.“

Die ausländischen Schülerinnen und Schüler seien erst vor wenigen Tagen in Weimar eingetroffen und wurden vom Team der Pflegeschule in Empfang genommen. „Für uns alle stellen die unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Voraussetzungen der jungen Menschen eine ganz besondere Herausforderung dar. Wir freuen uns nicht nur darauf, den Schülerinnen und Schülern Wissen zu vermitteln, sondern auch darauf, über den Tellerrand zu blicken und selbst etwas über die Herkünfte und Hintergründe unserer Neuankömmlinge zu lernen“, so Schulleiterin Rosmarie Grunert in der Mitteilung.

Integrationskreis und weitere Treffen sollen Start erleichtern

Die Pädagogin betont zudem: „Damit die zugewanderten und einheimischen Schülerinnen und Schüler sowie alle anderen Beschäftigten Hand in Hand miteinander arbeiten können, braucht es eine gute Vorbereitung und Begleitung aller Beteiligten.“ So wurde ein Integrationskreis gegründet, um den ausländischen Azubis den Start fernab von der Heimat zu vereinfachen und erfolgreich am Arbeitsplatz aufzunehmen. Zudem seien beispielsweise auch Treffen außerhalb der Arbeitszeiten geplant, bei denen sich die jeweiligen Nationalitäten abwechselnd bekochen.

Wenngleich die neue Ausbildungsklasse gerade erst gestartet ist, bereitet sich das Team der Evangelischen Pflegeschule bereits auf den nächsten Jahrgang vor, heißt es.