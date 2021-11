Weimarer Klinikum begrüßt kleiner Erfurterin als 1000. Baby

Weimar. Entbindung von Hanna ist auch die 1000. Geburt in diesem Jahr am Sophien- und Hufeland-Klinikum.

Hanna ist das „Jubiläumsbaby“ des Sophien- und Hufeland Klinikums Weimar. Das 1000. Baby in diesem Jahr erblickte zu Allerheiligen im Weimarer Klinikum das Licht der Welt.

Die kleine Hanna wurde am 1. November mit einer Größe von 51 Zentimeter und einem Gewicht von 3230 Gramm geboren, teilte das Weimarer Klinikum in einer Presseinformation mit. „Mutter und Kind sind wohlauf und genießen nun die erste Zeit des Kennenlernens“, heißt es weiter.

Mama Jennifer, die in Erfurt wohnt, habe sich aufgrund des guten Rufes und der umfassenden Betreuungsmöglichkeiten, insbesondere für Risikoschwangere, für eine Entbindung ihres ersten Kindes im Sophien- und Hufeland-Klinikum entschieden.

Wenige Tage, nachdem das 1000. Baby vom Team des Perinatalzentrums begrüßt wurde, zählten die Hebammen auch die 1000. Geburt in diesem Jahr, heißt es ergänzend in der Presseinformation. Diese Differenz komme durch Mehrlingsschwangerschaften zustande, bei denen natürlich mehrere Babys aber nur eine Entbindung in den Unterlagen vermerkt werde.

Pro Jahr erblicken am Weimarer Klinikum im Durchschnitt rund 1200 Kinder das Licht der Welt. Auch im Vorjahr kam dabei das „Jubiläumsbaby“ – seinerzeit ein Junge – exakt am 1. November zur Welt. Das Haus zählt nach wie vor zu den größten Geburtskliniken Thüringens. Das Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe betreut auch Patientinnen mit Risikoschwangerschaften – etwa bei einer Schwangerschaftsdiabetes oder einer Beckenendlage.

Außerdem ist die Geburtsklinik gemeinsam mit der Kinderklinik des Hauses als sogenanntes Perinatalzentrum Level II klassifiziert, erinnerte das Weimarer Krankenhaus. Damit werde eine hohe Versorgungskompetenz für Früh- und Neugeborene bescheinigt. Somit erfülle das Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar alle Voraussetzungen für eine professionelle Versorgung von Kindern, die ab der 29. Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht ab 1250 Gramm zur Welt kommen.