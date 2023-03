Weimarer Klinikum präsentiert sich erfolgreich auf Gesundheitsmesse

Weimar/Erfurt. Großes Interesse von Publikum und Ministerin am Stand des Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikums.

Von Beweglichkeitstests mit Physiotherapeutinnen über praktische Reanimationsübungen an einer lebensechten Puppe bis hin zur Demonstration der schweren Folgen vom Schütteln eines Säuglings: Mit einem breitgefächerten Programm hat sich das Team des Sophien- und Hufeland-Klinikums am Wochenende auf der Thüringer Gesundheits-Messe präsentiert.

„Das Interesse an unserem Stand war durchweg sehr groß“, bilanziert Pflegedirektorin Diana Fiedler. Die Besucher hätten sich mit verschiedenen Fragen bezüglich des Leistungsspektrums an das Team des Klinikums gewandt. „Besonders die praktischen Aktionen wurden sehr gut angenommen. Uns war es ein wichtiges Anliegen, den Besuchern etwas Nachhaltiges zu präsentieren“, so die Pflegedirektorin in einer Pressemitteilung. Daher hätten beispielsweise die Pflegeschülerinnen mit großem Engagement die Besucher auf ihre Kenntnisse zum Thema Wiederbelebung angesprochen und sie an der Demonstrationspuppe angeleitet, resümiert Diana Fiedler.

Die Pflegeschülerinnen Berta Kautzleben und Verena Ortmann aus dem dritten Lehrjahr hätten gar die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) während ihres offiziellen Messerundgangs angesprochen und nach ihrem Wissen zur Reanimation befragt.

Abgerundet wurde der Messe-Auftritt des Weimarer Klinikums mit zwei Vorträgen zu den Themen „Was passiert in einer psychosomatischen Klinik?“ durch Chefarzt Thomas Vieweg und über „Moderne Behandlungskonzepte bei weiblicher Harninkontinenz und genitaler Senkung“ durch den Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Jörg Herrmann.