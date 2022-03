Weimarer Klinikum spendet Medikamente im Wert von 10.000 Euro für Ukraine

An der rumänisch-ukrainischen Grenze hat der Reisebus der Firma Schuchort 50 Kriegsflüchtlinge aufgenommen und bringt sie mit nach Weimar.

Weimar. Awo-Hilfstransport bringt auf dem Rückweg am Donnerstag 50 ukrainische Kriegsflüchtlinge mit nach Weimar.

Weitere rund 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bringt ein Awo-Hilfstransport auf dem Rückweg am Donnerstag mit nach Weimar. Der Reisebus der Firma Schuchort, der im Grenzgebiet zu Rumänien war, wird am Nachmittag erwartet. Das sagte Frank Albrecht, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen gegenüber unserer Zeitung. Seines Wissens wollen 20 Flüchtlinge von Weimar aus weiterreisen und 30 in der Stadt bleiben.

Derweil stellt das Weimarer Sophien-und Hufeland-Klinikum den Kriegsleidenden in der Ukraine dringend benötigte Medikamente im Gesamtwert von 10.000 Euro zur Verfügung. Das hat die Krankenhausleitung entschieden. Die Lieferung der Medikamente erfolge in Regie der Stadt Weimar, „die bereits über die logistischen Strukturen verfügt, um Hilfsgüter zeitnah in die Ukraine zu transportieren“, teilte das Klinikum mit.

Belegschaft des Klinikums hat Hilfe angeboten

„Das Schicksal der ukrainischen Bevölkerung bewegt in diesen Tagen sehr viele Menschen europaweit und sorgt für eine Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft“, hieß es weiter. Als christliches Krankenhaus sei es dem Sophien- und Hufeland-Klinikum ein Anliegen, den vom Krieg betroffenen Ukrainern mit einer medizinischen Spende zu helfen. „Wir fühlen uns auch als Institution verpflichtet, den Menschen in ihrer Notlage beizustehen“, erklärte Klinik-Geschäftsführer Tomas Kallenbach.

Mit der Spende sei der Aufruf an die eigene Belegschaft verbunden, die wiederholt individuelle Hilfe angeboten habe, mit Spenden auf das Konto der Stadt oder anderer professioneller Organisationen wie der Diakonie-Katastrophenhilfe weitere Unterstützung zu ermöglichen.

Spendenkonto Stadt WeimarIBAN DE36 8205 1000 0301 0020 29BIC HELADEF1WEMSparkasse MittelthüringenVerwendungszweck: „Spende Ukraine“Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, wird um eine Adressenangabe im Verwendungszweck gebeten.Weitere Informationenhttps://stadt.weimar.de/aktuell/ukraine/