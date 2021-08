Weimarer Klinikum stellt Unterstützung bei Psychosen vor

Weimar. Beim nächsten digitalen Treffen der Angehörigen geht es um psychosoziale Hilfestellungen für Erkrankte.

Psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten für Psychoseerkrankte ist das Thema des nächsten Angehörigentreffens der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Sophien- und Hufeland-Klinikum. Es findet am Mittwoch, 18. August, ab 16 Uhr digital statt. Einwahl zur Konferenz über die App „GoToMeeting“ auf dem Handy oder am PC unter https://global.gotomeeting.com/join/145134221, per Telefon unter +49/8920194301. Der Zugangscode lautet 145-134-221.