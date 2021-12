Weimarer können Weihnachtsbäume auf der Marienhöhe selber schlagen

Weimar. Schülerfirma Jolka steht dafür am 18. Dezember am ehemaligen Naturschutzzentrum im Norden der Stadt bereit.

Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet die Schülerfirma Jolka an, auf der Marienhöhe selber Weihnachtsbäume zu schlagen. Auf der ökologisch bewirtschafteten Plantage am ehemaligen Naturschutzzentrum stehen verschiedene Fichtenarten aller Größen zur Auswahl. Handsägen können vor Ort ausgeliehen werden.

Ferner gibt es trockenes Kaminholz in Säcken, Kräutertees aus der Uckermark sowie Zweige von Nordmanntannen und Douglasien.

Samstag, 18. Dezember, 9 bis 16 Uhr; Marienhöhe