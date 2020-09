Weimarer Kolleg vernetzt sich mit der Stadt

Weimar. Die Bildungseinrichtung bietet den neuen Kollegiaten an der Coudraystraße erstmals eine Beratungsstellen-Rallye

Zum ersten Mal richtete Weimars Thüringenkolleg seinen Kollegiaten am Donnerstag eine Beratungsstellen-Rallye aus. Mit dem Rennsport-Wettbewerb hatte die Premiere freilich nicht mehr gemein als den Weg von Station zu Station. In Klassenräumen und im Innenhof am Eck von Coudray- und Schwanseestraße stellten mit dem Migrationsdienst der Awo, dem Kinderschutzdienst, der Aids-Hilfe, dem Verein QueerWeg, dem SOS-Zentrum, dem Kinderhaus und der Nahtstelle Nord sieben Weimarer Beratungsstellen ihre Angebote vor.