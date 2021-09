Weimarer Kontroverse zum Thema „Gibt es das ewig Weibliche?“

Weimar. Kostenlose Tickets für Interessierte und Live-Übertragung aus dem Bauhaus-Museum.

„Gibt es das ewig Weibliche?“ Diese Frage steht über der fünften Debatte der Veranstaltungsreihe „Weimarer Kontroversen. Mensch – Natur – Beziehungskrise“ im Bauhaus-Museum. Das Gespräch am Mittwoch, 29. September, ab 18 Uhr, findet im Bauhaus-Museum statt und wird zudem per Live-Stream via Internet übertragen, so die Ankündigung.

Die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, Svenja Flaßpöhler, und Christoph Türcke, emeritierter Professor für Philosophie, sprechen im Kontext aktueller Gender-Diskurse über Vorstellungen einer „Natur der Frau“. Dabei diskutieren sie, ob die Überwindung binärer Geschlechterverhältnisse eine nötige Emanzipation darstellt oder – anders betrachtet – einem „Machbarkeitswahn“ entspringt.

Die „Weimarer Kontroversen“ sind Teil des Themenjahrs „Neue Natur“. Die Moderation übernimmt Helmut Heit, Leiter des Kollegs Friedrich Nietzsche der Klassik-Stiftung Weimar.

Interessierte an der Veranstaltung erhalten kostenlose Tickets online im Ticket-Shop der Stiftung. Der Live-Stream wird auf dem Youtube-Kanal der Stiftung gezeigt. Es gelten die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Corona-Infektionen.

https://tickets.klassik-stiftung.de/

