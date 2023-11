Weimarer Kulturnachrichten: Kein Kuckuck, doch dafür Konzerte

Eine Aufführung am DNT fällt aus. Viele Konzerte stehen dafür in nächster Zeit an.

Einmal weniger „Kuckuck im Koffer“

Die Vorstellung von „Kuckuck im Koffer“, die im DNT am Dienstagvormittag, 28. November, auf der Studiobühne auf dem Programm stand, entfällt. Das Musiktheater ist demnächst wieder am 3. und 4. Dezember zu sehen.

Klassische, romantische und moderne Klaviermusik

Ein kostenfreies Konzert geben Studierende der Musikhochschule aus der Klasse von Violin-Professor Friedemann Eichhorn im Fürstenhaus am Dienstag, 28. November, 18.30 Uhr. Am Flügel spielt Oksana Andriyenko Werke aus Klassik, Romantik und Moderne.

Anmelden zum Benefizkonzert

Noch bis 29. November kann man sich anmelden, um beim Benefiz-konzert am 3. Dezember im Congress Hotel Weimar dabei zu sein. Veranstaltet wird es vom Verein „Ortsverein Füreinander – Miteinander Legefeld“ und Mitgliedern der Selbsthilfegruppe „LuIk plus...“ zugunsten eines Mädchens mit Behinderung. Das Konzert um 15 Uhr gestalten Studierende der Musikhochschule in Begleitung von Mirela Zbarcea am Flügel mit Arien von Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti und Händel. Der Eintritt kostet 5 Euro. Interessierte melden sich unter Telefon: 03643/90 90 32.