Weimarer Kunstfest-Euro für den Wald

Weimar. Weimars Festival arbeitet mit Plant-my-tree zusammen.

Das Kunstfest Weimar bietet seinen Gästen in diesem Jahr die Möglichkeit, den eigenen CO 2 -Abdruck sowie den des Festivals zu reduzieren. Mit einem Euro mehr beim Kartenkauf leistet jeder einen Beitrag zur Aufforstung des Waldes in Thüringen. Festivalpartner ist „Plant-my-tree“, eine Initiative, die Aufforstungsprojekte zur CO 2 -Kompensierung durchführt.

„Jeder Baum ist ein Kunstwerk“, findet Gründer Sören Brüntgens. Sein Ziel ist es, Mischwald zu fördern. Eigens für das Kunstfest wurde ein Aufforstungsgebiet im Thüringer Wald geschaffen. Dafür kann man beim Festival-Pavillon zudem Baumpatenschaften erwerben. – Die von der Initiative ins Leben gerufene Stiftung sichert Aufforstungen mindestens 99 Jahre ohne wirtschaftliche Nutzung.