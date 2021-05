Weimarer Land: Auch Pfingstsamstag bleibt Inzidenz unter 100

Weimarer Land Landratsamt Apolda meldet einstellige Zahl an Neuinfektionen mit Coronavirus. Jedoch weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Corona-Inzidenz für das Weimarer Land ist auch am Pfingstsamstag unter 100 geblieben. Neun Neuinfektionen zusammen mit den Zahlen der übrigen Woche - insgesamt 74 neue Fälle - ergeben einen Inzidenzwert von 90,1 (Vortag 91,3).

Da die schweren Verläufe statistisch gesehen den Infektionen nachlaufen, sind jedoch noch immer 28 Personen in stationärer Behandlung. Eine weitere Person hat den Kampf gegen die Krankheit nicht überlebt, wie es am Samstag hieß.

Viele Infektionsfälle in Apolda, Am Ettersberg und Bad Sulza

Als aktiv mit dem Coronavirus infiziert galten zu Beginn des verlängerten Wochenendes 342 Personen. In den Städten bzw. Verwaltungsverbänden leben von denen 98 in Apolda, 54 Am Ettersberg, 44 in Bad Sulza, 33 in Blankenhain, 30 in der Ilmtal-Weinstraße, 24 jeweils in Mellingen und im Grammetal, 18 in Kranichfeld und 17 in Bad Berka.

Aktuell befinden sich 954 Personen in Quarantäne sowie 51 Personen als Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Pandemiebeginn seien 4096 Infektionsfälle mit dem Coronavirus registriert worden.