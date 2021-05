Weimarer Land: Corona-Inzidenz erstmals wieder unter 100

Weimarer Land. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Weimarer Land erstmals seit einem Vierteljahr wieder unter 100. Aber zwei weitere Menschen sind gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Weimarer Land liegt das erste Mal seit gut einem Vierteljahr wieder unter der Grenze von 100. Inklusive der neun am Donnerstag neu gemeldeten Coronafälle haben sich in der vergangenen Woche 71 Personen mit dem Virus infiziert. Das entspricht einem Inzidenzwert von 86,4. Laut Landratsamt datierte der letzte Wert unter 100 auf den 10. Februar.

Leider sind auch zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Coronainfektionen im Landkreis zu beklagen. 26 Menschen benötigen zudem eine stationäre Behandlung wegen ihres Gesundheitszustandes. 924 Personen befinden sich in Quarantäne, 26 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Viele Coronafälle in Apolda, Am Ettersberg und Bad Sulza

Von den im Kreis 371 aktiv mit dem Coronavirus Infizierten leben 110 im Stadtgebiet von Apolda, 51 in der Landgemeinde Am Ettersberg, 50 in der Region Bad Sulza, jeweils 34 in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße sowie der VG Grammetal, 30 in Blankenhain, 24 in Bad Berka, 23 in Mellingen und 20 in Kranichfeld.