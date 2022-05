Weimarer Land: Corona-Inzidenz sinkt wieder leicht

Weimarer Land. Mit nur knapp über 20 neuen Coronafällen setzt sich der leichte Abwärtstrend im Weimarer Land fort.

23 weitere Coronafälle wurden im Landkreis Weimarer Land registriert. Das teilt das Landratsamt in Apolda am Dienstag mit. Damit sind aktuell 305 Personen Corona-positiv, deutlich weniger als noch am Vortag. Auch benötigen nur noch vier Menschen stationäre Behandlung im Krankenhaus. Montag waren noch sieben Menschen stationär untergebracht.

An oder mit Corona verstorben sind seit Pandemiebeginn 134 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Landkreis bei 159,2 und damit wieder leicht unter dem Wert vom Vortag.