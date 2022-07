Erfolgreiche Premiere beim Stadtradeln im Weimarer Land

Apolda. Fahrkilometer können noch bis Mittwoch nachgetragen werden. Auszeichnung der Besten am Samstag zum Biersommer.

„Auf die Räder – Fertig – Los!“ Unter diesem Motto hat der Kreis Weimarer Land seinen Einstand beim internationalen kommunalen Wettbewerb Stadtradeln gegeben und nach eigener Einschätzung eine erfolgreiche Premiere abgeschlossen. In dem 21-tägigen Aktionszeitraum wurden insgesamt 13.494 Kilometer von 66 Sportlerinnen und Sportlern erradelt und somit rund zwei Tonnen Co 2 eingespart. An der Aktion beteiligt waren elf Teams, darunter von der Feuerwehr Oberroßla und der Spielvereinigung Klettbach. Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) freute sich über die rege Beteiligung. „Somit plant der Kreis auch im nächsten Jahr an der Kampagne teilzunehmen“, betonte die Landrätin. Bis zum 27. Juli können die im Aktionszeitraum vom 23. Juni bis 13. Juli gefahrenen Kilometer noch nachgemeldet werden, erinnerte die Kreisverwaltung in einer Presseinformation. Im Anschluss daran erfolge die endgültige Auswertung der Ergebnisse.

Die Ehrung der aktivsten Radelnden aus dem Weimarer Land erfolge im Rahmen des Apoldaer Biersommers bereits am kommenden Samstag, dem 30. Juli, auf dem Gelände der Vereinsbrauerei Apolda. Zu der Abschlussveranstaltung würden die Gewinner direkt eingeladen werden, heißt es abschließend.

https://www.stadtradeln.de/kreis-weimarer-land