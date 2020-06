In Weimar und im Weimarer Land bleibt die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen stabil niedrig. Lediglich in der Stadt ist eine Infektion bekannt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Land erneut ohne Corona-Fall

Zum zweiten Mal seit der ersten per Test bestätigten Infektion hat das Weimarer Land derzeit offiziell keinen Corona-Fall. Der zuletzt erkrankte männliche Patient gilt als genesen, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Demnach haben 70 Bewohner des Landkreises die Krankheit seit Ausbruch der Pandemie überwunden. Vier Menschen sind verstorben. Fünf weitere enge Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer konnten die Quarantäne verlassen, elf sind noch in häuslicher Absonderung.

In Weimar gibt es derzeit weiterhin einen aktuellen, per Test bestätigten Fall. Demnach blieb es bei der Zahl von 68 Genesenen. Allerdings mussten 13 weitere Weimar in Quarantäne, sodass sich 37 Menschen in häuslicher Isolation befinden. Unverändert konnten diese 1681 verlassen. Mit 96 auffällig groß ist die Zahl der seit Montag durchgeführten Tests durch Gesundheitsamt und Klinikum. Die Stadt führt dies auf gehäufte Grippe-Symptome zurück.