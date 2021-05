Weimarer Land hebt Stallpflicht auf

Weimar. Was das für Hühner, Enten & Co. bedeutet.

Nach der Stadt Weimar beendet auch der Kreis Weimarer Land die Stallpflicht für Hühner, Enten, Gänse und Puten. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hat mit einer neuen Allgemeinverfügung alle Schutzregeln und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest am Donnerstag aufgehoben, teilte das Landratsamt mit. Der Wegfall der Stallpflicht sowie weiterer Verbote trete nach der Veröffentlichung auf der Homepage am Freitag, 20. Mai, in Kraft, hieß es weiter.

In Niederreißen im Weimarer Land war ein Betrieb von der Geflügelpest betroffen, woraufhin das Landratsamt am 7. April die Stallpflicht erlassen hatte. Sie galt zwischenzeitlich in weiten Teilen Thüringens.