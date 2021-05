Weimarer Land: Inzidenz nimmt leicht ab

Weimarer Land Während mehr Corona-Patienten im Weimarer Land stationär behandelt werden müssen, nimmt der Inzidenzwert tendenziell ab.

Während die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung jüngst zugenommen hat, fiel der Inzidenzwert für das Weimarer Land am Sonntag auf einen Wert von 180,1. Dieser errechnet sich aus 148 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der letzten sieben Tage. Vor einer Woche lag der 7-Tage-Inzidenzwert noch bei 197,2.

In der Meldung vom Sonntag sprach das Landratsamt in Apolda von 15 Neuinfektionen. Unverändert geblieben ist die Zahl der Corona-Patienten, die eine stationäre Behandlung bedürfen. Diese war von Freitag zum Samstag von 20 auf 28 Personen gestiegen.

Fällhäufung besonders in Apolda und der Landgemeinde Bad Sulza

Derzeit gelten 468 Personen als aktiv infiziert. Die fünf Regionen mit den meisten aktiven Fällen liegen um Apolda (150), Bad Sulza (55), Blankenhain (30), Bad Berka (23) und Mellingen (22) herum.

887 Kontaktpersonen befinden sich im Kreis in Quarantäne. Weitere 43 Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung.

Neue Corona-Bürgertestzentren im Weimarer Land

Ab Montag können Bürger des Weimarer Landes sich kostenlos in der Zahnarztpraxis Hopf, in der Teichstraße 14 in Umpferstedt schnelltesten lassen. Getestet wird vorzugsweise während der bekannten Öffnungszeiten und/oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter (03643) 90 46 51.

Ebenfalls ab Montag bietet auch das Kosmetikstudio VitalConcept Sigrid Schöbel, am Alexander-Puschkin-Platz 9 in Apolda Bürgertestungen an. Dies ist in folgenden Zeiträumen möglich: montags, mittwochs, donnerstags und Freitags von 7 bis 9 Uhr; donnerstags von 17 bis 19 Uhr; samstags 17 bis 19 Uhr; Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Eine Terminabstimmung ist unter Telefon: 0160 / 18 29 691 möglich.