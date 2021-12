Weimarer Land: Inzidenzwert sinkt auf 850 – neue Verordnung ab Montag

Wartebereich in einem Corona-Testzentrum (Symbolfoto).

Weimarer Land. Leichter Abwärtstrend der Corona-Fallzahlen im Weimarer Land setzt sich übers Wochenende fort.

Über das Wochenende hat das Gesundheitsamt in Apolda 199 Coronainfektionen gemeldet, davon 93 am Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 850,6. Noch nicht genesen sind 3069 Personen, zwei von ihnen benötigen eine stationäre Behandlung. Die Zahl der Personen in Quarantäne beträgt 4108, weitere 40 Personen sind häuslich abgesondert. Das Landratsamt erinnert daran, dass auch im Kreis ab Montag, 20. Dezember, ausnahmslos die neue Thüringer Coronaverordnung gilt.