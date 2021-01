Weimarer Land: Kurzarbeit rettet viele Arbeitsplätze

Weimar. Die pandemiebedingt veränderten Kurzarbeiter-Regelungen haben viele Menschen in Weimar und im Weimarer Land vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. Darauf hat die Arbeitsagentur in ihrer Jahresauswertung verwiesen. In Weimar waren übers Jahr insgesamt 2092 Menschen arbeitslos und damit 303 mehr als 2019. Damit stieg die Quote im Jahresdurchschnitt um 0,9 auf 6,5 Prozent. Im Weimarer Land waren den Angaben zufolge 2025 (+253) Menschen arbeitslos. Hier stieg die Quote auf 4,6 (+0,6) Prozent. Mehr noch als in der Stadt hätten die Unternehmen im Kreis so weit wie möglich an ihren Fachkräften festgehalten. Das würden die Zugänge in die Arbeitslosigkeit zeigen, die hier verglichen mit 2019 leicht gesunken seien, während sie in Weimar leicht anstiegen.