Weimarer Land mit 36 Corona-Neuerkrankungen

Weimarer Land In 70 Ortschaften des Weimarer Landes Menschen mit bestätigter Infektion

Landkreis. Mit 36 Neuinfizierten steigt die Zahl der Aktivkranken im Kreis am Mittwoch auf 529 Personen an. Weiterhin liegt dabei der Anteil der erkrankten Frauen mit 327 weit höher als der der Männer. Innerhalb der letzten Woche sind 181 Neuerkrankungen hinzugekommen, womit der 7-Tage-Inzidenzwert nun bei 220,7 liegt. Eine Person konnte seit Dienstag das Krankenhaus verlassen - 15 weiterer befinden sich noch in stationärer Behandlung - unter anderem sieben davon im Kreiskrankenhaus Apolda.

Laut Landratsamt in Apolda findet man derzeit in 70 Ortschaften des Weimarer Landes Menschen mit einer bestätigten Corona-Infektion. Beim Blick auf die Statistik - unabhängig der jeweiligen Einwohnerzahl - ist derzeitiger Spitzenreiter die Kreisstadt Apolda (68), gefolgt von der Stadt Bad Berka (59), Kranichfeld (56), Blankenhain (48) und Bad Sulza (35). red