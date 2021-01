Weimarer Land: Normal-Fahrplan gilt weiterhin

Die Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land (PVG) fährt weiter nach dem Normal-Fahrplan. Damit sind Überlegungen, wegen der grundsätzlich geschlossenen Schulen auf den Ferienfahrplan umzustellen, vom Tisch. Grund dafür, dass die Busse weiter nach dem bekannten Fahrplan verkehren, ist die Anzahl der Kinder, die in der Notbetreuung der Schulen gehen. Diese müssen, insbesondere im ländlichen Bereich, ja irgendwie in die Einrichtungen gelangen können.

Auf Nachfrage sagte Hans-Jürgen Häfner für die von ihm geleitete Grundschule Wormstedt, dass dort derzeit rund 14 Prozent der Schüler die Notbetreuung in Anspruch nehmen würden. Etliche der Kinder seien also auf die Busse angewiesen. Etwas entspannter sei es an seiner Lessing-Grundschule in Apolda. Die große Mehrzahl der Schüler sei wegen der räumlichen Nähe zur Schule nicht auf einen Bus angewiesen. Zudem würde man derzeit nur etwas zehn Prozent der Kinder in der Notbetreuung haben, so der Schulleiter im Zeitungsgespräch.

In beiden Schulen sei die Notbetreuung momentan personell abdeckbar. Häfner sagte zudem, dass sehr viele Familien eine außerschulische Betreuung ihrer Kinder organisiert hätten, was entlastend wirke. Allerdings schaue man gemeinsam mit Ämtern und in Ansprache mit einzelnen Familien durchaus genau hin, um in den Situationen zu helfen, wo es mit der Beschulung zu Hause Schwierigkeiten gibt. Im Einzelfall werde den Familien dann sogar geraten, die Notfallbetreuung zu nutzen, ergänzte Häfner.

Auch an der Grundschule Moorental in Herressen-Sulzbach ist man froh, dass der Normalfahrplan weiterhin gilt. Darüber sei man durch die Kreisverwaltung informiert worden. Dass man ebenfalls eine gewisse Anzahl von Grundschülern in der Notbetreuung habe, wurde bestätigt. Gerade in der ländlichen Schule sei deshalb der reguläre Busverkehr wichtig.

Rund 20 Prozent der Schüler sind in der Evangelischen Grundschule Apolda in der Notbetreuung.