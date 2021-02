Räumfahrzeug rutscht im Weimarer Land in den Straßengraben

Der Winter brach über den Kreis Weimarer Land und die Stadt Weimar intensiv, jedoch keineswegs bedrohlich herein. Polizei und Feuerwehren bescherten die Schneemassen übers Wochenende nämlich relativ wenige Einsätze. Zwar war besonders auf den Nebenstrecken immer wieder mit teils erheblichen Schneeverwehungen zu rechnen, so beispielsweise im Bereich der Saaleplatte sowie der Ilmtal-Weinstraße. Im Wesentlichen blieb es aber bis zum frühen Abend oftmals bei Rutschpartien ohne ernste Folgen.