Weimarer Land: Stimmbezirke für Bundestagswahl auf Prüfstand

Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr könnte es im Weimarer Land zu Veränderungen bei den Stimmbezirken kommen.

Weimarer Land. Wahlen 2021: Zwei Bewerber forderten bereits Unterlagen für Stützunterschriften an.

Marko Braun aus dem Landratsamt Sömmerda wurde von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zum Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 191 für die Bundestagswahl am 26. September 2021 ernannt. Sein Stellvertreter ist wie bereits bei der letzten Bundestagswahl Andreas Noth.

Zum Wahlkreis 191 gehören neben dem Landkreis Sömmerda auch die kreisfreie Stadt Jena sowie fast alle Gemeinden aus dem Landkreis Weimarer Land.

Derzeit laufen bereits die ersten Vorbereitungen, sagte Markus Braun auf Nachfrage. So stünden die Stimmbezirke auf dem Prüfstand, da sich nach etlichen Gemeindefusionen sowohl im Landkreis Sömmerda als auch im Weimarer Land einige Veränderungen ergeben könnten. Auch die Stadt Jena strebe einige Neuregelungen an.

Vorbereitet werde momentan zudem der Aufruf zum Einreichen von Wahlvorschlägen, der im Februar veröffentlicht werden wird. Ein Parteienbewerber und ein Einzelbewerber hätten zudem bereits die Unterlagen abgefordert, um Unterstützungsunterschriften sammeln zu können. Benötigt werden mindestens 200 Unterschriften, die bis spätestens am 69. Tag vor der Wahl, 18 Uhr, zusammen mit dem Wahlvorschlag eingereicht werden müssen. Bis in den Juli hinein haben die Bewerber also Zeit dafür.