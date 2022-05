Weimarer Land: Wenige neue Coronafälle registriert

Nur 15 positive Coronatests wurden dem Landratsamt in Apolda gemeldet.

Weimarer Land. Im Weimarer Land ist die Corona-Inzidenz wieder minimal gesunken. Alle Zahlen und Entwicklungen zum Wochenstart.

Am Montag verzeichnet das Landratsamt in Apolda nur 15 neue Coronafälle. Damit sind aktuell 414 Personen Corona-positiv. Sieben Menschen sind weiterhin auf stationäre Behandlung im Krankenhaus angewiesen. Seit Pandemiebeginn sind 134 Personen im Weimarer Land an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 166,5. Die Zahl ist am Wochenanfang jedoch oft nicht belastbar, da viele Gemeinden am Wochenende keine Fallzahlen weitergeben.