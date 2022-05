Weimarer Lesarten laden ein

Weimar. Auf spannende Lesungen und namhafte Autorinnen und Autoren können sich das Publikum bei den Weimarer Lesarten freuen.

Unter dem Thema „Herkunft – Zukunft“ finden in diesem Jahr die Weimarer Lesarten statt. Geplant sind 22 Veranstaltungen mit über 50 Mitwirkenden, zwei Buchpremieren, vier Filmgespräche und zwei Lyriknächten sowie ein zusätzliches Kinderprogramm. Das Literaturfestival startet am Mittwoch, 18. Mai, und endet am Dienstag, 24. Juni. Der Großteil der Veranstaltungen findet im Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami statt.

Zu den Themen Herkunft und Zukunft wurden bereits vor Monaten namhafte Autorinnen und Autoren zu Lesungen, Vorträgen und Gesprächen eingeladen, die sich gerade jetzt, bei geänderter Weltlage, noch einmal mit ihren Texten als besonders geeignet erweisen. Neben Fragen von Krieg und Frieden, Ukraine und Russland, Natur und Umwelt, Stadt und Region, Ost und West, Abschied und Ankunft geht es auch um das Tragische und Komische im Hier und Jetzt.

Zum unterhaltsamen Auftakt am Mittwoch kommt Harald Martenstein um 19.30 Uhr ins Mon Ami. Der bekannte Buchautor und Kolumnist wird „Zeit“-Texte präsentieren und wird dabei von den zwei Musikern Georg Clementi und Ossy Pardeller begleitet.

Den zweiten Programmpunkt bildet am Donnerstag, 19. Mai, die Buchvorstellung des Literaturkritikers und Autors Uwe Wittstock. Er stellt sein Werk „Februar 33. Der Winter der Literatur“ mit teils unveröffentlichtem Archivmaterial und einer Fotoschau vor.

Weiter geht es am Montag, 23. Mai, mit Erzählungen von Helga Schütz und Christoph Dieckmann. Die Autorin und der Autor werden sich zudem in einem Gespräch mit der MDR-Redakteurin Katrin Wenzel über ihr gemeinsames Schaffen austauschen. Daran anschließend am 24. Mai, folgt die Lesung mit der Autorin Angelika Klüssendorf zu ihrem jüngsten Werk „Vierunddreißigster September“ sowie die Lesung am 25. Mai mit Uta Heyder zu ihrem Werk „Born in the GDR – Angekommen in Deutschland“. Der Dokumentarfilm „Walter Kaufmann – Welch ein Leben“ am 31. schließt den Mai ab.

Bis zum 24. Juni sind noch weitere Autoren und Künstler zu sehen: Annette Seemann (1.6.), Kateryna Mishchenko (4.6.), Sabine Bode (7.6.), Knut Elstermann (8.6.), Gabriele Krone Schmalz (ausverkauft), Bernhard Schlink (13.6.), Antje Ravik Strubel (14.6.), Frank Quilitzsch (16.6.), Natascha Wodin (17.6.), Esther Kinsky (21.6.), László Krasnahorkai (22.6.) und Grit Lemke (23.6.).

Ermöglicht wurde das vielfältige Programm durch die Förderung der Sparkasse Mittelthüringen, die Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen sowie gute Kooperationsbeziehungen innerhalb der Stadt Weimar.