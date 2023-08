Weimarer Menschenrechtspreisträgerin Olga Karatch für den Friedensnobelpreis nominiert

Olga Karatch am 10. Dezember 2022 bei der Verleihung des Weimarer Menschenrechtspreises in Weimar.

Weimar. Würdigung für Anti-Kriegs-Aktivitäten und Unterstützung von belarussischen Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren.

Die belarussische Menschenrechtsaktivistin und Weimarer Menschenrechtspreisträgerin 2022, Olga Karach, wird für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das hat nach Informationen der Stadtverwaltung das Internationale Friedensbüro bekannt gegeben, das die Vereinten Nationen berät. Die Nominierung erfolge in Anerkennung ihrer Anti-Kriegs-Aktivitäten und der umfassenden Unterstützung von belarussischen Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus Gewissensgründen sowohl in Belarus als auch in den Ländern der Europäischen Union, erklärte das Friedensbüro laut Weimarer Stadtverwaltung. Derzeit würden alle erforderlichen Unterlagen für die Nominierung vorbereitet.

Olga Karatch ist eine belarussische Menschenrechts- und Friedensaktivistin, die sich auch in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit engagiert. Durch ihre Initiative wurden über die Menschenrechtsorganisation „Nash Dom – unser Haus“ viele Kampagnen zu grundlegenden Menschenrechten, Gleichberechtigung aller Menschen, zu Kinderrechten, zum Schutz von Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten und Opfern von Repressionen ins Leben gerufen. Wegen ihres friedlichen Engagements wurde sie unzählige Male verhaftet. Als die Lage für Olga Karatch immer bedrohlicher wurde, verließ sie Belarus und fand in Litauen die Möglichkeit, ihre Arbeit fortzusetzen. Immer wieder ist sie dabei allerdings geheimdienstlichen Verfolgungen und Behinderungen ausgesetzt.

Olga Karatch steht in engem Kontakt mit der Stadt Weimar. „Die Nominierung von Olga Karatch für den Friedensnobelpreis ist eine weitere internationale Anerkennung und Unterstützung der Arbeit von Frau Karatch. Die Stadt Weimar wird sie weiterhin nach Kräften in ihrer leidenschaftlichen, aber auch gefährlichen Friedensarbeit unterstützen“, betonte Weimars Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk).